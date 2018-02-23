Мужская эстафетная гонка в биатлоне на Олимпиаде-2018: во сколько начало и где смотреть

Где смотреть гонку с последними надеждами для Украины на медаль в биатлоне

В пятницу, 23 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане состоится мужская эстафета 4 по 7,5 километра в биатлоне.

Еще до старта Игр-2018 американское агентство Associated Press прогнозировало Украине серебряную медаль. Другая американская компания Gracenote рассчитала, что наши биатлонистки завоюют "бронзу". К сожалению, в женской эстафете наши биатлонистки заняли 11-е место.

Сегодня – последняя биатлонная гонка на Играх в Южной Корее и последний шанс для Украины завоевать медаль в этом виде спорта. За команду Украины побегут Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный, у наших биатлонистов девятый стартовый номер.

Состав сборной Украины на эстафету:

9-1. Артем Прима

9-2. Сергей Семенов

9-3. Владимир Семаков

9-4. Дмитрий Пидручный



Гонка стартует в 13:15 по киевскому времени. Она будет транслироваться в прямом эфире на телеканале UA:Перший.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.