На Олимпиаде-2018 зафиксировали десять случаев сексуальных домогательств

Никто из пострадавших от домогательств не стал обращаться в полицию

Во время Олимпийских игр в Пхенчхане было зафиксировано десять обращений в центр поддержки пострадавших от домогательств.

Впервые на Играх был открыт центр, в который спортсмены могли обращаться в случае сексуальных домогательств или насилия. По словам сотрудников организации, они не могут разглашать имена спортсменов, которые обратились к ним за помощью. Однако отмечается, что ни один из возможно пострадавших от домогательств не стал обращаться в полицию.

Четыре случая были зафиксированы в Канныне, где располагалась олимпийская деревня, а также ледовая арена. Остальные в горном кластере, где проходили соревнования в лыжных дисциплинах.

Планируется, что центры поддержки продолжат работу во время Паралимпийских игр.

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