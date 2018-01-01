Олимпийский чемпион Пхенчхана понесет флаг Украины на закрытии Олимпиады-2018

Фристайлист Александр Абраменко станет знаменосцем Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщил сам спортсмен.

"Мне действительно предложили быть знаменосцем, и я с огромным удовольствием согласился", – признался Абраменко.

Александр Абраменко завоевал золотую медаль в лыжной акробатике. Напомним, что победным для Абраменко стал прыжок со страшным названием "бэк фул – фул – дабл фул". Иными словами, это прыжок, состоящий из сальто назад с вращением вокруг своей оси (твистом), сальто с вращением и еще одного сальто, но на этот раз с двойным вращением.

"Прекрасные ощущения, получить медаль и отдыхать. Я в восторге, счастлив! Это лучшие дни в моей жизни – вчера и сегодня, когда мне отдали мое заслуженное золото. Я эту медаль не ожидал и такую тяжелую награду в руках еще не держал! Что буду делать дальше в Пхенчхане? Буду ходить на соревнования, где будут участвовать наши, украинские спортсмены, поддерживать их, болеть за них, чтобы это была не единственная медаль на этих Олимпийских играх для нашей сборной", – сказал нам Абраменко после церемонии награждения.

Ранее мы сообщали, что Абраменко передал "золотую" лыжу украинского производства в олимпийский музей. Украинец передал в лозаннский музей лыжу мукачевской фирмы TISA со своим автографом.

Напомним, что на церемонии открытия Олимпиады-2018 украинский флаг несла биатлонистка Елена Пидгрушная, но в Пхенчхане она так и не выступила.