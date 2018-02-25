Последнее "золото" Олимпиады-2018 завоевала рекордная Бьерген, украинка Антипенко – 38-я

Норвежская лыжница завоевала "золото" в масс-старте – эта медаль стала 15-й в карьере 37-летней спортсменки

Норвежская лыжница Марит Бьерген завоевала "золото" в масс-старте на 30 километров классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В воскресенье Бьерген победила со временем 1 час 22 минуты 17,6 секунды. "Серебро" завоевала финка Криста Пярмякоски (+1 минута 49,5 секунды), "бронза" – у шведки Стины Нильссон (+1.58,9).

Единственная представительница Украины в этой гонке Татьяна Антипенко заняла 38-е место из 47 участниц. Результат нашей спортсменки – 1:38:17.3, она на 16 минут отстала от победительницы.

Ранее 37-летняя Бьерген стала лидером по количеству олимпийских наград в зимних видах спорта за всю историю. Теперь на счету норвежки за карьеру 15 олимпийских медалей (8 золотых, 4 серебряные и три бронзовые).

Это был последний вид программы на Олимпиаде в Пхенчхане. Медаль Бьерген помогла сборной Норвегии выиграть медальный зачет Игр-2018 в Пхенчхане.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.