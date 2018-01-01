Прогноз на матч за "бронзу" хоккейного турнира Олимпиады Чехия – Канада

В субботу в 14:10 по киевскому времени на Олимпиаде-2018 в Южной Корее определится обладатель бронзовых медалей хоккейного турнира. В поединке за третье место сойдутся команды Канады и Чехии.

Напомним, что сборная ОАР уверенно разгромила Чехию и вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет, а команда Канады сенсационно уступила немецкой сборной со счетом 3:4.

Кто победит в матче за "бронзу"? Своими мыслями с нами поделился тренер вратарей национальной сборной Украины и хоккейного клуба "Кременчук" Павел Михоник.

"Команды подходят к бронзовому матчу в не самом лучшем настроении: чехи не смогли победить команду ОАР, а канадцы сенсационно уступили Германии. Болельщиков ожидает очень интересный матч. Обе команды примерно одного уровня, что может предвещать любые итоги. Обычно североамериканские сборные несерьезно настраиваются на матчи за бронзу. Но здесь будет другая история. Я уверен, что "европейская" сборная Канады с полной ответственностью подойдет к матчу за третье место и сделает все, чтобы вернуться из Пхенчхана с медалями. Мой прогноз – победа Канады", – рассказал Павел Михоник.

С 14 по 25 февраля на Олимпиаде проходит мужской хоккейный турнир. Звезды украинского хоккея каждый день комментируют для нас сыгранные поединки и дают прогнозы на матчи следующего дня.

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Напомним, что Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.