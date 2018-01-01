Российских олимпийцев на родине жестоко "кинули" с машинами

Президент Фигурного катания России Александр Горшков заявил, что спортсмены, завоевавшие призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, получили автомобили немецкого производителя классом ниже, чем им обещали.

Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова также подтвердила, что получила не ту машину, которую изначально обещали за "золото" Пхенчхана-2018.

Ранее мы писали, что сноубордист из России чувствовал себя униженным изгоем на Олимпиаде-2018.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. В Пхенчхан отправились только спортсмены, получившие приглашение от МОК. Им запретили использовать национальные символы и присвоили особый статус "Олимпийских атлетов из России".

"Бедные родственники": спортсмен из России рассказал, как он себя чувствует на Олимпиаде без флага.

"Если бы мы выступали здесь под флагом своей страны, то было бы другое настроение, а так немного чувствовали себя, как говорится, бедными родственниками. Куртки белые непонятные, комбинезоны, как на тренировке. Нет у нас здесь самого главного – надписи и герба своей страны", – рассказал саночник Андрей Богданов.