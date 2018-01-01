Российский флаг запретили на церемонии закрытия Олимпиады-2018

Олимпийские атлеты из России пойдут на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане под олимпийским флагом, который понесет волонтер

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) на сессии организации в Пхенчхане единогласно проголосовали за то, что дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР) не будет снята до церемонии закрытия Игр-2018.

В воскресенье комиссия МОК рекомендовала снять дисквалификацию с ОКР после анализа всех допинг-проб россиян с Игр в Пхенчхане. На Олимпиаде уже зафиксировано две положительные допинг-пробы олимпийских атлетов из России, как называют тут россиян.

Российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами турнира в дабл-миксте, однако затем россиянин провалил допинг-тест, попавшись на употреблении мельдония. А затем стало известно, что допинг-проба 30-летней Надежды Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Сергеева Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей в бобслее. CAS аннулировал результаты спортсменок и дисквалифицировал россиянку.

Таким образом, исполком МОК не разрешил спортсменам из России пройти под флагом РФ – они пойдут под олимпийским флагом, который понесет волонтер.

Отметим, что ранее Россия была дисквалифицирована за массовое употребление допинга ее спортсменами, МОК разрешил принять участие в олимпиаде лишь чистым российским спортсменам под олимпийским флагом. Россияне пытались вернуть свой флаг к церемонии закрытия.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.