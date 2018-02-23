Шведы на глазах у короля сенсационно выиграли "золото" в мужской эстафете на Олимпиаде

На Олимпиаде-2018 в Южной Корее прошла последняя биатлонная гонка – мужская эстафета 4 по 7,5 км. Перед стартом гонки зрителей своими танцами развлекали корейские бабушки.

"Золото" неожиданно завоевала сборная Швеции, которая отлично провели биатлонные гонки на Играх в Пхенчхане. За финишем команды наблюдал приехавший поддержать своих спортсменов король Швеции Карл Густав.

"Серебро" досталось команде Норвегии, которая могла стать первой, если бы не неудачная стрельба Свендсена на последнем огневом рубеже. "Бронзу" выиграли немецкие биатлонисты.

Украина снова без медалей в биатлоне, хотя отлично начала сегодняшнюю гонку. На первой передаче эстафеты наша команда шла на третьем месте! Артем Прима не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и показал неплохую скорость на дистанции. Сергей Семенов точно отстрелял на первом огневом рубеже, но на втором, в стойке, ему потребовались все дополнительные патроны, чтобы закрыть мишени. Владимир Семаков также чисто отстрелял лежа, но на стойке использовал все три патрона, к тому же отправившись на дополнительный круг. Точно так же сделал и наш финишер – Дмитрий Пидручный. Итог – девятое место.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.