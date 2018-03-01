Тренеру украинских биатлонистов не понравились атмосфера и питание на Олимпиаде-2018

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра, по возвращении в Украину с Олимпийских игр в Пхенчхане, подвел итоги главного старта четырехлетия.

"Сам недоволен тем, что не выполнили задачу, которую ставили перед собой. Мы все сделали для того, чтобы быть хорошо готовыми. Уже после первого старта было видно, что мы могли показать хороший результат, но не понимаю, почему случилось такое физическое западание у Димы Пидручного и Артема Примы. Еще перед стартом они были в хорошем физическом состоянии, в гонке Пидручный точно стрелял, поэтому после спринта я был расстроен. Это была хорошая возможность сделать такой результат, как мы хотели на этих Олимпийских играх. После этого уже чуть-чуть надо было менять стратегию.

В микст-эстафете, я думаю, мы не были далеко от хорошего результата. И Дима Пидручный и Артем Прима проиграли только 9 секунд, бежали и стреляли хорошо. Еще раз скажу, что в тренировках, в подготовке, в стратегии, мы сделали максимум, что смогли. Но спорт, а особенно биатлон такой, что можно сделать все правильно, а результата не получить, – говорит Санитра. – Мне эта Олимпиада не понравилась, потому что думал, что корейцы сделают ее на высшем уровне. В центре, где проходили лыжные виды спорта не было той атмосферы, которая нужна была. Трассы и инфраструктура для соревнований была очень хорошей, но например мне не нравилось питание, которое было в олимпийской деревне. В Европе мы привыкли к другому. В моем рейтинге шести Олимпийских игр, где я был, эту Олимпиаду я поставил бы на 5-6 место".

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