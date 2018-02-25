Рюмка водки на столе: появилось видео из раздевалки олимпийских атлетов из России

Появилось видео из раздевалки команды ОАР по хоккею после победы на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Хоккеисты ОАР в финале Игр-2018 в воскресенье в овертайме победили команду Германии со счетом 4:3.

Российские хоккеисты ранее никогда не побеждала на Олимпийских играх: в 1992 году "золото" завоевала объединенная команда. В активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах.

На видео видно, что хоккеисты вместе с журналистами отмечают победу под песню Григория Лепса "Рюмка водки на столе":

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.