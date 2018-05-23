12 женщин попали в список 100 самых популярных спортсменов мира

ESPN включил в свой ежегодный рейтинг 100 самых популярных спортсменов мира 12 женщин. Ни одна из них не смогла попасть в первую десятку, где оказались только мужчины: три футболиста, три баскетболиста, по два представителя гольфа и тенниса. Критерии для рейтинга ESPN были такие: количество поисковых запросов, заработок за год и количество подписчиков на страницы атлета в социальных сетях.

Самый известный спортсмен мира – Криштиану Роналду – в ближайшее время поедет в Киев на финал Лиги чемпионов. Второе место в рейтинге занял игрок НБА Леброн Джеймс, третье – звезда "Барселоны" Лео Месси.

Самой популярной женщиной-спортсменом стала американская теннисистка Серена Уильямс – 12-е место в общем рейтинге. 21-е место заняла российская теннисистка Мария Шарапова, 48-е – еще одна представительница этого вида спорта Венус Уильямс.

Четвертой по популярности женщиной в спорте неожиданно стала Саина Невал из Индии, которая играет в бадминтон. У девушки почти восемь миллионов подписчиков в социальных сетях и она заработала за год 10 миллионов долларов.

Женщины в списке топ-100 популярных спортсменов:

12. Серена Уильямс (США, теннис)

21. Мария Шарапова (Россия, теннис)

48. Венус Уильямс (США, теннис)

50. Саина Невал (Индия, бадминтон)

66. Каролин Возняцки (Дания, теннис)

77. Симона Халеп (Румыния, теннис)

88. Алекс Морган (США, футбол)

89. Фу Юаньхуей (Китай, плавание)

95. Линдси Вонн (США, горные лыжи)

97. Мишель Ви (США, гольф)

98. Виктория Азаренко (Беларусь, теннис)

100. Саня Мирза (Индия, теннис)