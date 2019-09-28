23-летний американец стал лучшим в стометровке на ЧМ-2019 в Катаре

Кристиан Коулман выиграл "золото" в беге на 100 метров на чемпионате мира

Кристиан Коулман взял "золото" в беге на 100 метров в Катаре / Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре стал известен победитель на дистанции 100 метров. Им стал 23-летний американский спринтер Кристиан Коулман, который финишировал с результатом 9,76 секунды. Серебро выиграл его соотечественник Джастин Гэтлин (9,89), бронза у канадца Андре Де Грассе (9,90). Украинские спортсмены на ЧМ-2019 в этой дисциплине не представлены.

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Результат 9,76 секунды – лучший в сезоне. Мировой рекорд и рекорд чемпионатов мира принадлежит завершившему карьеру ямайскому спринтере Усейну Болту – 9,58 секунды.

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар Мужчины. 100 метров:

В тренде Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре

Кристиан Коулман (США) – 9,76 Джастин Гэтлин (США) – 9,89 Андре де Грассе (Канада) – 9,90

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Напомним, что Украина сегодня за медали поборется поздно вечером, когда на старт выйдут наши ходоки на 50 километров. Все соревнования вне стадиона запланированы на позднее время из-за ужасной жары в Дохе. Даже ночью тут больше 30 градусов, вчера во время марафона девушки падали без сознания.

Яркие кадры с участием украинских спортсменок в первый день ЧМ-2019 в Катаре:

Украинские спортсменки в первый день ЧМ по легкой атлетике

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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