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Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре

28 сентября, 13:33

Кадры с Натальей Прищепой облетели крупнейшие информационные агентства мира

Наталья Прищепа на чемпионате мира в Катаре

Наталья Прищепа на чемпионате мира в Катаре / Фото: Reuters

Вчера, в первый день чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре, украинская спортсменка Наталья Прищепа квалифицировалась в полуфинал в беге на 800 метров. В предварительных забегах она показала результат 2:03.22 и в протоколе оказалась на 21-й позиции. Сегодня в 19:15 по киевскому времени в Дохе пройдут полуфинальные забеги. Кроме Прищепы, на попадание в финал претендует также наша Ольга Ляховая.

Наталья, показав не самый лучший результат, стала лицом 800-метровки. Ее кадры облетели все ведущие мировые информационные агентства. Спортсменка, которая в нашем опросе претендует на звание мисс сборной Украины, обратила на себя внимание фотографов маникюром до забега и яркими эмоциями – после.

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Отметим, что другая украинская спортсменка в этом виде, Ольга Ляховая, показала в предварительных забегах шестое время – 2:01.47, и тоже квалифицировалась в полуфинал. Всего восемь атлеток смогли "выбежать" из двух минут и двух секунд в квалификации.

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Источник: Сегодня|Спорт

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