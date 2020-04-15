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Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина: "Это нужно для будущих побед"

15 апреля, 15:00

Богдан Юрков

Право на тренировочные занятия от властей страны получили представители всех сборных Украины

Кабмин на заседании в среду, 15 апреля, поддержал предложение разрешить украинским спортсменам, представляющим сборные нашей страны, проводить тренировки во время коронавирусного карантина. Решение касается представителей сборных Украины олимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта. Спортсменам будет разрешено проводить индивидуальные тренировки: бег, ходьба, езда на велосипеде.

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"Сегодня на очередном заседании Кабинет министров Украины поддержал инициативу министра молодежи и спорта по восстановлению индивидуальных тренировочных занятий (бег, ходьба, езда на велосипеде и инвалидной коляске) спортсменами штатных команд национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимипийским, национальным видам спорта и видам спорта для людей с инвалидностью, – написал у себя в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов. – Такие изменения необходимы для непрерывности тренировочного процесса спортсменов штатных сборных команд. Это позволит ведущим атлетам плавно выйти из карантина после его завершения, а в будущем обеспечит Украине новые победы и медали на самом высоком уровне. Все тренировки должны проводиться с учетом карантинных правил".

Чемпионка мир по дзюдо Дарья Белодед

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Чемпионка мир по дзюдо Дарья Белодед / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, чем звезды украинского спорта заняты на карантине. Жан Беленюк стал "Майком Тайсоном", а Элина Свитолина подсела на овсянку.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Сборная Украины спортсмены коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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