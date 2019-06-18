Анна Музычук поздравила россиянку, которой проиграла на самом сильном турнире в истории шахмат

Украинские шахматистки разжились в Казани вторым местом и призом за лучшую партию соревнований

Анна Музычук со своим тренером Павлом Эльяновым. Фото: Facebook

Украинская шахматистка Анна Музычук в на своей странице в Facebook подвела итоги выступления на Турнире претенденток в Казани, где она заняла второе место, уступив лишь хозяйке соревнований – россиянке Александре Горячкиной. При этом Анна Музычук поздравила свою сестру Марию с завоеванием приза за лучшую партию на состязаниях.

"Завершила Турнир претенденток на втором месте. Самый сильный женский турнир в истории шахмат подошел к концу. Не могу сказать, что я очень довольна результатом, так как на этом турнире имеет значение лишь первое место, но после двух поражений в самом начале турнира я воспринимаю мое возвращение, как успех, – написала Анна Музычук. - Моя благодарность тренерам Павлу Эльянову и Юрию Криворучко, а также людям, которые верили в меня и поддерживали в течение всего турнира. Также хочу поздравить свою сестру, которая завоевала приз за самую лучшую партию турнира и, конечно же, поздравляю Александру Горячкину с победой".

Анна и Мария Музычук. Фото Facebook

Отметим, что в последнем, 14-м туре, на Турнире претенденток в Казани Мария Музычук нанесла поражение победительнице соревнований – россиянке Александре Горячкиной. Набрав 6.5 очков, Мария поделила 5-6 места с грузинкой Наной Дзагнидзе. Тогда как Анна Музычук в заключительном туре белыми фигурами сыграла вничью с россиянкой Александрой Костенюк и заняла итоговое 2 место с 8 очками из возможных 14-ти. Победительница же Турнира Александра Горячкина получила возможность встретиться с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь. Призовой фонд ее чемпионского матча с китаянкой составит 500 тысяч евро.

Итоговая таблица Турнира претенденток

1. Александра Горячкина (Россия) – 9,5 очка

Александра Горячкина (Россия) – 9,5 очка 2. Анна Музычук (Украина) – 8 очков

Анна Музычук (Украина) – 8 очков 3-4. Катерина Лагно (Россия) – 7 очков

Катерина Лагно (Россия) – 7 очков 3-4. Тань Чжунъи (Китай) – 7 очков

Тань Чжунъи (Китай) – 7 очков 5-6. Мария Музычук (Украина) – 6,5 очка

Мария Музычук (Украина) – 6,5 очка 5-6. Нана Дзагнидзе (Грузия) – 6,5 очка

Нана Дзагнидзе (Грузия) – 6,5 очка 7. Александра Костенюк (Россия) – 6 очков

Александра Костенюк (Россия) – 6 очков 8. Валентина Гунина (Россия) – 5,5 очка

Как мы писали ранее, лучший шахматист мира Магнус Карлсен обозвал соперников идиотами. Рассказывая о том, как он настраивается на матчи, норвежский гроссмейстер отметил: "Мой стандартный процесс мышления такой: мой соперник – идиот, до тех пор, пока не доказано обратное. Думаю, это звучит очень высокомерно, но по-моему, это правильный ход. Я всегда изо всех сил старался, когда недооценивал своих противников. Это намного лучше, чем переоценить их".

Также сообщалось, что в Одессе ограбили квартиру известного шахматиста Станислава Богдановича. Деньги Богданович не прятал, потому что не ожидал, что его могут ограбить. Из квартиры спортсмена вынесли около 25 тысяч долларов.

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