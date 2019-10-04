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Анна Рыжикова: красотка с ленточками в волосах побежит за медалью ЧМ-2019

4 октября, 14:59

Яркие фото из Instagram украинской легкоатлетки

Анна Рыжикова

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

Сегодня в 21:30 по киевскому времени в Дакаре пройдет финальный забег на 400 метров с барьерами у девушек. Украинские болельщики будут держать кулаки за нашу Анну Рыжикову, которая смогла пробиться в финал с седьмым временем в 1/2 финала. Кроме того, в квалификации Рыжикова выполнила олимпийский норматив, пробежав дистанцию за 55.11 секунды (норматив – 55.40).

Анна Рыжикова

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

Личный рекорд Анны в беге на 400 метров с барьерами – 54.35 секунды, и если она приблизится к нему в сегодняшнем финале, то вполне может претендовать на медаль.

На последних соревнованиях Рыжикова принимает участие в забегах с ленточками в цветах украинского флага в волосах, на что регулярно обращают внимание внимание режиссеры трансляции и мировые информационные агентства.

Анна Рыжикова пробилась в финал

Анна Рыжикова пробилась в финал / Фото: Reuters

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В Instagram у украинской спортсменки более пяти тысяч "фанатов". Вот несколько фото, которыми делится Рыжикова в социальных сетях:

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

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Андрей Шевченко

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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легкая атлетика бег на 400 метров с барьерами Анна Рыжикова

Источник: Сегодня|Спорт

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