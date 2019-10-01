Уникум с другой планеты, который рисует кошек: интересные факты о юной украинской сенсации ЧМ Магучих

В 15 лет прыгунья в высоту не испугалась угрозы терракта и полетела в Кению

Магучих дважды обновила личный рекорд в Дохе, остановившись на 2,04 м / Фото: Reuters

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18-летняя прыгунья в высоту и новоиспеченная вице-чемпионка мира Ярослава Магучих – вундеркинд украинского, да уже и мирового спорта. На протяжении своей хоть пока и недолгой карьеры она постоянно опережала время и была на голову выше своих ровесников. В 15 лет днепрянка стала чемпионкой мира среди спортсменов до 18, перемахнув через планку на высоте 1,92 метра – вполне себе уровень взрослых турниров, например, той же Бриллиантовой лиги.

При этом представители США, Великобритания и Австралия, отказались от участия в том юниорском чемпионате мира 2017 года в Кении, опасаясь терактов. А Ярослава не переживала по этому поводу:

"Я не боялась ехать. А вот мои родители – да. Говорили: "Куда ты едешь?! Там и опасно, и комары. Африка все-таки!" А я не переживала. Думала: "Чемпионат мира – это же так важно!"

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Осенью 2018 года в Буэнос-Айресе Магучих выиграла свои первые Олимпийские игры, правда, пока Юношеские, с личным рекордом 1,95 м. А на взрослом уровне тогда еще 17-летняя Ярослава громко заявила о себе в мае в Дохе, став самой юной победительницей этапов Бриллиантовой лиги! Кроме того, покорив 1,96 м, она выполнила норматив для участия в Олимпиаде-2020.

Если брать только технические виды, то в свои 18 лет и 11 дней, Могучих – самая молодая медалистка чемпионата мира по легкой атлетике. Недаром на официальной страничке IAAF в Instagram отмечено, что днепрянка – "с другой планеты". Любопытно, что россиянка Мария Ласицкене, с которой украинка боролась за титул в Дохе – кумир Ярославы, и украинка давно хотела с ней попрыгать.

Серебряная медаль взрослого чемпионата мира становится еще более ценной, если учитывать, что в прыжки в высоту Магучих пришла всего четыре года назад, начиная с бега с барьерами, но впоследствии высота у девушки пошла лучше:

"Моей самой первой взятой высотой на "на области" было 1,1 м. Результат вырос благодаря моему тренеру Татьяне Степановой".

В свою очередь Степанова старается не форсировать развитие своей талантливой подопечной. Чтобы не перегружать Магучих, на чемпионате мира в Дохе она просила ее остановится на новом личном рекорде – 2,02 м. Но согласилась на уговоры Ярославы и дала ей замахнуться на высоту 2,04 м, с которой девушка благополучно справилась. А вот о планке на 2,06 м – не могло быть и речи: к результату Магучих с тренером идут постепенно, и в этом возрасте – это очень большая нагрузка для девушки, как психологическая, так и физическая. Тренеру важно сохранить Ярославу: "Она же еще ребенок".

После всех своих рекордов Ярослава претендует на звание "Лучшего летнего европейского молодого спортсмена-2019" по версии Европейского олимпийского комитета. Победителя назовут 26 октября на Генеральной ассамблее ЕОК в Варшаве.

В свободное от спорта время Ярослава очень любит рисовать: "Обычно животных, в основном – кошек!"

Смотрите видео медального выступления Магучих на чемпионате мира-2019 в Дохе.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Напомним, что первые дни чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе дни ознаменовались кошмарными погодными условиями для спортсменов. Во время гонки скороходов на 50 км плохо стало украинскому атлету Марьяну Закальницкому, которого прямо с беговой дорожки увезли на инвалидной коляске в медпункт. "Проснулся уже под капельницей": украинцы вспоминают кошмарную гонку на чемпионате мира.

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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