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Анна Украинская в пене, принцесса Ура Маваши и розовое настроение Белодед: горячие соцсети звезд спорта

5 июня, 17:16

Елена Павлова Елена Павлова

Самое интересное из Instagram-жизни известных спортсменов Украины за минувшие сутки

В минувшие сутки украинские спортсмены были очень активны в социальных сетях, показывая свою сумасшедшую растяжку и подготовку с флагом к Олимпийским играм-2020. Звезде мирового дзюдо признались в любви, а "художницу" причислили к самым красивым девушкам в истории.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит текущий отрезок карантина на Лазурном берегу в Монте- Карло. На фото одна из лучших теннисисток мира стоит в купальнике и задумчиво поглядывает на раскинувшееся внизу море. "Идти или не идти?", – спрашивает у своих подписчиков Свитолина.

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Самая молодая чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед вернулась домой из Одессы и пребывала в "розовом настроении". Один из подписчиков был настолько очарован девушкой, что признался ей в любви.

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Известный телеэксперт, а в прошлом полузащитник сборной Украины Евгений Левченко оказывается коллекционирует мячи: "Картина маслом "Мячник". Считается, что для игры в "футгольф" лучше всего играть мячами джабулани и спидсел. Вот я насобирал коллекцию. Мячи нннаааддда?"

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Призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова поделилась своим шикарным фото на пляже и призналась, что соскучилась за морем. Своим постом Ризатдинова произвела фуррор и нарвалась на массу комплиментов от своих фоловеров. А один из них написал: "Если раньше Афродиту называли Венерой Милосской, то в наше время ее надо называть Анной Украинской!"

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Чемпион мира и олимпийский призер-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк опубликовал фото с флагом Украины на борцовском ковре. "К открытию Олимпиады готов", – пошутил спортивный депутат Верховной Рады, видимо, намекая, что он не прочь стать и знаменосцем на Играх в 2021 году.

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Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко в дождливую погоду не прочь вздремнуть со своей собакой. "Погода шепчет. Тихий час по расписанию".

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А лучшая каратистка в своей категории, чемпионка Европы и призер Европейских игр Анжелика Терлюга показала высоту своего удара во время тренировки на пляже в Одессе. Принцесса Ура Маваши", – тут же окрестили девушку в Instagram в честь удара, который она выполняла.

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Ранее мы собрали всех самых красивых спортсменок ко Всемирному дню блондинок.

Как чемпионка мира и Европы тренируется дома на карантине

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художественная гимнастика дзюдо Элина Свитолина Анна Ризатдинова Евгений Левченко Денис Бойко Жан Беленюк Дарья Белодед каратэ Анжелика Терлюга

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