Белокурые бестии: самые красивые спортсменки ко Всемирному дню блондинок

31 мая отмечают Всемирный день блондинок. Белокурые красавицы чаще всего становятся героинями анекдотов, где высмеивают их особенную женскую логику. Но стереотип о глупых блондинках давно уже не актуален. Светловолосые девушки уже давно доказали, что могут успешными в любой сфере. Спорт не является исключением. В честь праздника представляем самых известных блондинок из мира спорта, куда попало немало украинок.
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Фанни Столлар (теннис)
Татьяна Биленко (настольный теннис)
Кайла Симмонс (волейбол)
Ольга Харлан (фехтование)
Эжени Бушар (теннис)
Силье Норедаль (сноубординг)
Леся Цуренко (теннис)
Тара Липински (фигурное катание)
Пейдж Спирнак (гольф)
Элина Свитолина (теннис)
Холли-Дейзи Коффи (серфинг)
Инна Бровкина (фехтование)
Лорен Сессельманн (футбол)
Юлия Ефимова (плавание)
Пернилла Блуме (плавание)
Даяна Ястремская (теннис)
Дарья Белодед (дзюдо)
Анжелика Терлюга (карате)
Пейдж Ванзант (ММА)
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