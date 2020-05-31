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Белокурые бестии: самые красивые спортсменки ко Всемирному дню блондинок

31 мая, 17:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушки блондинки уже давно ассоциируются не только с анекдотами, а с некоторыми и вовсе шутки плохи

31 мая отмечают Всемирный день блондинок. Белокурые красавицы чаще всего становятся героинями анекдотов, где высмеивают их особенную женскую логику. Но стереотип о глупых блондинках давно уже не актуален. Светловолосые девушки уже давно доказали, что могут успешными в любой сфере. Спорт не является исключением. В честь праздника представляем самых известных блондинок из мира спорта, куда попало немало украинок.

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Фанни Столлар (теннис)

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Татьяна Биленко (настольный теннис)

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Кайла Симмонс (волейбол)

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Ольга Харлан (фехтование)

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Эжени Бушар (теннис)

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Силье Норедаль (сноубординг)

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Леся Цуренко (теннис)

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Тара Липински (фигурное катание)

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Пейдж Спирнак (гольф)

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Элина Свитолина (теннис)

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Холли-Дейзи Коффи (серфинг)

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Инна Бровкина (фехтование)

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Лорен Сессельманн (футбол)

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Юлия Ефимова (плавание)

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Пернилла Блуме (плавание)

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Даяна Ястремская (теннис)

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Дарья Белодед (дзюдо)

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Анжелика Терлюга (карате)

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Пейдж Ванзант (ММА)

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Элина Свитолина Ольга Харлан Эжени Бушар Даяна Ястремская Татьяна Биленко Юлия Ефимова Дарья Белодед WAGs Тара Липински Кайла Симмонс День блондинок Анжелика Терлюга Пейдж Ванзант

Источник: Сегодня|Спорт

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