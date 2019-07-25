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Атлетов на чемпионате мира по водным видам спорта косит диарея

25 июля, 12:36

FINA распространила информацию об участившихся случаях диареи на чемпионате мира в Южной Корее

В FINA призвали пить только бутилированную воду
В FINA призвали пить только бутилированную воду. Фото: AFP

Медицинский комитет Международной федерации плавания (FINA) распространил информацию об участившихся случаях диареи на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Swimswam, ссылаясь на группу в Facebook Swim Coaches Idea Exchange Group.

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Комитет просит спортсменов соблюдать правила гигиены. Отмечается, что уже было зафиксировано несколько случаев за последние три дня.

"Пользуясь возможностью, хотим напомнить всем командам о необходимости соблюдать правила гигиены в профилактике любых инфекционных заболеваний. Необходимо регулярно мыть руки, использовать бутилированную воду и заранее уведомлять о любых серьезных проблемах со здоровьем. Пожалуйста, обратитесь в местный медицинский центр, если у вас есть какие-либо проблемы", – написано в заявлении.

Напомним, что ранее на ЧМ по водным видам спорта произошел скандал на награждении. Олимпийский чемпион 2016 года Мак Хортон отказался фотографироваться с Сунь Яном и подниматься на пьедестал почета. После этого спортсмен получил большое количество оскорбительных комментариев в Instagram.

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Тег плавание, чемпионат мира, спортсмены, водные виды спорта, диарея

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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