Беленюк похвастался крутыми именными часами, а Редкач избил летающие шины: горячие соцсети звезд спорта

Дарья Белодед отмечает день рождения мамы, Жан Беленюк засветил шикарную обновку, а Александр Шовковский показал, какой он байкер. Это и другое – в свежем обзоре Instagram-жизни звезд украинского спорта. Напомним, накануне Терлюга стала героиней компьютерной игры, а Воронин "попал".

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Двукратная чемпионка мира по дзюдо 19-летняя Дарья Белодед сегодня посредством Instagram призналась в любви человеку, который стоит за ее успехами, – своей очаровательной маме Светлане, отмечающей день рождения. "С Днем Рождения, самый родной на свете человек! Мама, спасибо тебе за жизнь и за все, что я имею! Это ваша с папой заслуга! Я хочу, чтобы ты всегда была здорова и счастлива, и я сделаю все, чтобы так было всегда! Сильно люблю тебя, ты у меня самая лучшая", – написала Дарья Белодед.

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Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, совмещающий спортивную карьеру с депутатской, похвастался новыми именными часами, на циферблате которых нанесен момент из борцовской схватки и высечено "Жан Беленюк". "Надеюсь, этот экземпляр станет моим талисманом, приносящим удачу!" – говорит политик-спортсмен.

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Знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова блеснула своими утонченными ножками, эффектнейшим платьем и шляпкой с перьями. "Невероятный образ!", "Вау!" – восторгаются спортсменкой ее фолловеры.

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Другая украинская гимнастка Евгения Гомон отпраздновала ситцевую свадьбу со своим мужем Олегом, поделившись фотовоспоминаниями о том, как год назад стала его супругой.

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Проживающий в Калифорнии украинский боксер Иван "Киллер" Редкач показал, как во время эффектной тренировки дубасит летающие автомобильные шины – выглядит впечатляюще!

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Украинская бегунья Ольга Ляховая, застрявшая в Кении на карантине, сообщила, что домой вернется еще не скоро. "Еще месяц так точно впереди. Билеты снова перенесли, и уже на 4 июля. Кения снова продлила карантин на 30 дней... И я уже начинаю чувствовать себя местным жителем. За эти 3 месяца: научилась готовить местное блюдо на костре – скуму и шпинат, выучила несколько фраз на суахили, обновила гардероб, по последнему писку местной моды..." – ищет позитив в своем нынешнем положении Ляховая.

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Чемпионка Европы по маунтинбайку Яна Беломоина блеснула своими кулинарными способностями, приготовив с виду просто обалденные вкусности с вишнями.

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Между тем знаменитый вратарь Александр Шовковский даже в стоящую в эти дни в Киеве жару не отказал себе в удовольствии прокатиться на своем мотоцикле в байкерском облачении, включая шлем, на котором написано "SaSho". "Погода жаркая! Но это меня не остановит)))" – говорит экс-голкипер "Динамо".

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Смотрите, как Шовковский упражняется с оружием в тире

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