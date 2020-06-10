Украинская каратистка стала героиней компьютерной игры, а Воронин "попал": горячие соцсети звезд спорта

Жан Беленюк поделился своей печалью, Виктор Постол приехал покорять США, а Марина Бех-Романчук предстала перед фолловерами в соблазнительном купальнике. Эти и другие звезды – в свежем обзоре Instagram-жизни известных украинских спортсменов. Напомним, ранее жена Гусева сверкнула эффектным бюстом, а девушка Милевского призналась, что ей не спится.

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Чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Жан Беленюк сегодня поделился совместным фото с боксером Александром Гвоздиком, заявившим о завершении карьеры. "Неожиданно и печально... Александр Гвоздик закончил свою спортивную карьеру! Удачи вне спорта, ЧЕМП", – написал у себя в Instagram Беленюк.

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Полузащитник "Александрии" Максим Третьяков после разгрома от "Динамо" набирается сил на новые победы во время прогулки по набережной Кременчуга – вместе со своей женой, длинноногой красоткой Лизой.

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В отличие от Александра Гвоздика, Виктор "Ледяной человек" Постол в свои 36 лет завершать карьеру не собирается. Украинский боксер, прилетев в Лос-Анджелес на бой против американца мексиканского происхождения Хосе Рамиреса, выразил надежду, что в этот раз поединок уже не сорвется, как это уже случалось дважды. "Прилетел на подготовку. Надеюсь, в этот раз бой состоится! Как у нас говорят, Бог любит троицу!" – говорит Постол.

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Другой украинский боксер Иван "Киллер" Редкач показал, как играет в дженгу. Это когда соперники по очереди достают деревянные блоки из основания башни и кладут их наверх, делая башню все менее устойчивой, пока она, наконец, не рушится. Таким образом Редкач, недавно покрасивший волосы в цвет баклажана, решил потренировать свое терпение.

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Очаровательная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук в сексуальном купальнике с открытым бюстом задумалась о релаксе.

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Чемпионка Европы по карате Анжелика Терлюга похвасталась, что стала новым героем виртуальной игры "KarateDoLegends".

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Между тем двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед выбралась поближе к природе, покормив с руки уточек и лебедей.

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Девочка-боксер Кира Макогоненко после невероятных трюков на тренировках позволила себе отдохнуть. В Одессе, на море – где ж еще!

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А бывший форвард сборной Украины по футболу Андрей Воронин рассказал о годовщине знакомства со своей супругой Юлией, показав фото, как она не только играется с шевелюрой футболиста, но и играет на гитаре. "15 лет назад мы познакомились, я увидел Юльку и понял, что я попал. Я помню тот день, как сейчас, я не мог отвести от нее взгляд,я никогда не испытывал таких чувств!!! Я люблю тебя, моя родная. Спасибо, что ты есть у меня", – разоткровенничался Воронин.

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Смотрите, как Ярмоленко тренируется в своих лондонских апартаментах

Ярмоленко, тренировка на террасе в Лондоне Видео: Instagram

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