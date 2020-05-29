Беленюк сдал тест на коронавирус, а Магучих показала новый имидж: обзор соцсетей украинских спортсменов

Самые интересные видео и фото из Instagram-жизни известных украинских спортсменов за минувшие сутки

Жанг Беленюк сдал тест на коронавирус, Марина Мороз целует на ночь, а Ярослава Магучих показала новый имидж. Все это – в нашем обзоре соцсетей украинских спортсменов за 29 мая. Вчера мы писали, что Беленюк завис, отвечая россиянину, а девочка-боксер показала то, что просто уму непостижимо.

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Лучшая дзюдоистка планеты Дарья Белодид показала фото с тренировки после завершения карантина. "Как быстро пролетело время, после карантина начинаешь ценить каждый сбор и возможность тренироваться в два раза больше!", – подписала фото Даша.

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А девушка боец MMA Марина Мороз пока тренируется дома и посылает поцелуи своим поклонникам.

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Каратистка Анжелика Терлюга показала красивое фото с цветком в руке. "Мне очень повезло , что моя лучшая подруга умеет не только фотографировать, но и передавать эмоциональное состояние", – пописала фото Анжелика.

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А бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко сфотографировался возле водоема и приложил к своему фото стих, посвященный весне:

А в каналах вода отражает мосты

И обрывы дворцов, и колонны-леса

И стога куполов, и курятник-киоск,

Раздающий за так связки вяленых роз.

А культура, вспотев в целлофане дождей,

Объявляет для всех Ночи Белых Ножей

И боимся все мы, что дойдём до войны…

Виновата она – Весна.

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Депутат Верховной рады и серебряный призер Олимпиады-2016 боец Жан Беленюк сдал тест на коронавирус. "Сдал сегодня анализ на covid-19, завтра будут результаты .. ждем", – сообщил спортсмен.

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А вот легкоатлетка Марина Бех-Романчук призналась, что уже готовится к небольшому путешествию и предложила поклонникам угадать, куда именно. "Трудно находиться на одном месте ведь я всю свою сознательную жизнь путешествую. Поэтому завтра мы поедем в маленький отпуск. Кто первый напишет в комментариях куда мы направляемся получит сувенирчик из нашего путешествия", – сказала Марина.

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Еще одна легкоатлетка Ярослава Магучих предстала перед подписчиками в новом образе. Украинская красотка заплела косички, а глаза подкрасила синими тенями.

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Украинский боксер Тарас Шелестюк, несмотря на карантин, отправился на знаменитый фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла.

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А украинская альпинистка Марина Галай напомним, что сегодня – годовщина первого восхождения на Эверест. Они были первыми ... в 1953 году! Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей впервые поднялись на вершину Эвереста! Великий день!", – пописала фото Марина.

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