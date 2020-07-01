Беленюку и Грицаю приготовиться: борцы решились провести в эпоху коронавируса чемпионат мира

Соревнования в трех видах борьбы пройдут в сербской столице в конце года

Несмотря на то, что коронавирусная пандемия в мире продолжается, спортивные соревнования постепенно возвращаются к жизни. Причем, проводят уже не только местные турниры, но и международные. Сегодня стало известно, что Всемирная федерация борьбы (UWW) решила организовать в этом году даже чемпионат мира. Интересно, что в марте Киев лишили чемпионата Европы по художественной гимнастике, однако затем просто изменили сроки проведения: вместо мая грации приедут к нам в ноябре.

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Мировой форум борцов среди взрослых вызвался принять Белград – в Сербию спортсмены приедут в декабре, пишет isport.ua. Для балканской державы это будет первый чемпионат мира, ранее она дважды принимала чемпионат Европы. Изначально ЧМ по борьбе в 2020 году проводить не собирались – как водится в год Олимпийских игр. Однако в связи с переносом Олимпиады-2020 на год, UWW решила организовать для своего вида главный старт года для получения спортсменами соревновательной практики.

Турнир в начале первого месяца зимы пройдет по всем трем видах борьбы: греко-римской, вольной и женской. Так что борцу-депутату Жану Беленюку, его коллеге Богдану Грицаю, бросавшему вызов боксеру Александру Усику, и другим найдется место, где выплеснуть свои эмоции.

Ранее украинская гимнастка сексуально вынесла мусор, приняв участие в мировом флешмобе.

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Жан Беленюк висит вниз головой

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