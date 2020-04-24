Сексуально вынести мусор: украинская грация приняла участие в мировом флешмобе

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова во время карантина довольно активно делится своими занятиями в социальных сетях. Вчера мы писали, что Ризатдинова ушла в легкую "котлетику". Сегодня 26-летняя крымчанка присоединилась ко всемирному флешмобу.

Главное задание нового "челленджа" под названием "фешнтрешн" – красиво вынести мусор. Ане действительно удалось выполнить поставленную задачу не просто привлекательно, а даже сексуально. Девушка нарядилась во все черное: вечернее платье без бюстгальтера, брюки и обула босоножки на высоком каблуке. При этом спортсменка была в солнцезащитных очках и с браслетами. Ну, и перчатки, чтобы уберечься от инфекции.

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Читайте также: Ризатдинова похвасталась тренировкой сына. Напомним, чемпионка мира-2013 была замужем за опальным экс-депутатом Александром Онищенко, от которого у нее сын Роман. Также девушка известна участием в телешоу "Танцы со звездами".

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