Бельгиец Тим Велленс выиграл четвертый этап "Джиро д'Италия"

Вчера, 20:18

В общем зачете лидерство сохранил австралиец Роан Деннис

Велленс принимает поздравления. Фото AFP
Велленс принимает поздравления. Фото AFP

Бельгиец Тим Велленс из команды Lotto Fix All стал победителем четвертого этапа многодневной велогонки "Джиро д'Италия".

Велленс во вторник преодолел 202 километра за 5 часов 17 минут 34 секунды. Вторым стал канадец Майкл Вудс из Cannondale Drapac, замкнул тройку итальянец Энрико Баттальин из (Lotto NL-Jumbo).

В общем зачете лидерство сохранил австралиец Роан Деннис (BMC) – 14 часов 23 минуты 8 секунд. Вторым идет голландец Том Дюмулен (Sunweb, +1 секунда), третьим – британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott, +17). Велленс совершил рывок на 10 позиций и занимает четвертое место, отставая от лидера на 19 секунд.

Пятый этап многодневки состоится 9 мая.

Ранее мы писали, что фанатка обнажила грудь перед участниками "Джиро д’Италия". Болельщица оригинально приветствовала велосипедистов в Израиле.

В прошлом месяцев в редакции segodnya.ua побывал легендарный украинский велогонщик, занимавший третье место в общем зачете "Джиро д’Италия" Ярослав Попович. Он рассказал о бюджетах команд, о понтах Лэнса Армстронга, о наследниках Водки и проекте для Украины, а также почему продал своего "железного коня": "На мотоцикле выжимал 300, но продал – стало страшно за жизнь".
Велоспорт, Джиро д'Италия

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Источник:

Р-спорт

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