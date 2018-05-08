Бельгиец Тим Велленс выиграл четвертый этап "Джиро д'Италия"

Бельгиец Тим Велленс из команды Lotto Fix All стал победителем четвертого этапа многодневной велогонки "Джиро д'Италия".

Велленс во вторник преодолел 202 километра за 5 часов 17 минут 34 секунды. Вторым стал канадец Майкл Вудс из Cannondale Drapac, замкнул тройку итальянец Энрико Баттальин из (Lotto NL-Jumbo).

В общем зачете лидерство сохранил австралиец Роан Деннис (BMC) – 14 часов 23 минуты 8 секунд. Вторым идет голландец Том Дюмулен (Sunweb, +1 секунда), третьим – британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott, +17). Велленс совершил рывок на 10 позиций и занимает четвертое место, отставая от лидера на 19 секунд.

Пятый этап многодневки состоится 9 мая.

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