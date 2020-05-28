"Только любовь": голая звезда ММА расслабилась в ногах у своего мужа

Самая эротичная звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант, выступающая в наилегчайшей весовой категории UFC, на карантине снова напомнила о себе откровенным фото. На новом снимке 26-летняя американка лежит в ванне в ногах у своего мужа – бойца смешанных стилей и бывшего рестлера Остина Вандерфорда. Ранее мы сообщали о новой дате боя голой звезды ММА.

"Никаких веселых дел сегодня. Только любовь", – подписала свое фото с супругом в ванне Пейдж Ванзант

INSTAGRAM

До этого девушка-боец ММА Пейдж Ванзант и ее супруг голыми тренировались, готовили еду и поливали сад. Откровенные фото парочки в Instagram вызывали у их фолловеров один вопрос: они, вообще, когда-нибудь одеваются?

При этом Остин Вандерфорд, муж Пейдж Ванзант, объяснил публикацию серии откровенных снимков тем, семейная пара таким способом попросту решила скоротать время на самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.

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Отметим, что 26-летняя Пейдж Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Ее последней соперницей была Рашаэль Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

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Пейдж Ванзант известна модельными съемками, снималась в телесериале. Кроме того, девушка попробовала себя в роли писательницы. Два года назад, в 2018-м, она издала собственную автобиографию.

Смотрите, как Пейдж Ванзант на карантине весело тренировалась с мужем, качая пресс на его спине

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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