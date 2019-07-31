К счастью, спортсмены не додумались использовать в потасовке биты

Бейсболисты устроили массовую драку во время принципиального матча в США 2019-07-31T20:25:00+03:00 Другие К счастью, спортсмены не додумались использовать в потасовке биты

Матч регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (MLB) между "Цинциннати Редс" и " Питтсбург Пайрэтс" закончился массовой дракой игроков, сообщает ESPN. В девятом иннинге игрок "Редс" Эмир Гарретт не справился с эмоциями и побежал выяснять отношения со скамейкой запасных "Пайрэтс".

Все вылилось в общую потасовку. Чтобы успокоить спортсменов, потребовалось несколько минут. Отмечается, что противостояние "Цинциннати" и "Питтсбурга" считается одним из самых принципиальных в лиге.

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Напомним, что недавно в США бейсболист случайно убил голубя мячом. Игрок отбил бросок соперника, но мяч на большой скорости угодил в птицу, сидевшую на газоне. Как стало известно позже, в результате удара птица умерла.

Также сообщалось, что матч по бейсболу в США едва не превратился в массовое побоище из-за неточного броска. Причиной инцидента стало попадание питчера "Майами" Хосе Уреньи мячом в локоть бэттера Роналда Акуньи. Мяч попал точно в кость игроку на бите, и тот был вынужден покинуть поле до конца игры.

Ранее мы писали, что самый высокий бейсболист мира, выживший после жуткого падения, скончался в результате ДТП. Спустя восемь месяцев после инцидента в Австралии голландец Лоек ван Мил погиб в результате автокатастрофы.

Как живет самый высокий подросток Украины:

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