Битва полов в украинском спорте: Олег Верняев стал круче Ольги Харлан – официально
НОК признал гимнаста, взявшего три медали Европейских игр, лучшим спортсменом Украины
Гимнаст Олег Верняев признан лучшим спортсменом июня по версии Национального олимпийского комитета Украины. Напомним, Верняев триумфально выступил на Европейских играх в Минске, завоевав там золотую и две серебряные медали. Соответственно, его наставиник Геннадий Сартинский был признан лучшим тренером прошлого месяца в украинском спорте.
Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске
Отметим, что это уже 11-й титул лучшего спортсмена месяца для Олега Верняева. Это рекорд среди украинских спортсменов. Вслед за гимнастом по количеству таких наград идет олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях Ольга Харлан, на счету которой 10 признаний лучшей спортсменки месяца.
Напомним, по итогам Европейских играх 2019 года, проходивших в Минске, победителем медального зачета стала команда России, завоевавшая 109 наград. Второе место досталось Беларуси, а третье заняла сборная Украины. На счету наших атлетов 51 награда: 16 золотых медалей, 17 серебряных и 18 бронзовых.
Как сообщалось ранее, Путину стало не по себе: украинские гимнасты "спугнули" президента РФ с трибун во время Евроигр. Российский президент быстро покинул "Минск-Арену", увидев, как гребут медали Верняев и компания.
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