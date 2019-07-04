Битва полов в украинском спорте: Олег Верняев стал круче Ольги Харлан – официально

НОК признал гимнаста, взявшего три медали Европейских игр, лучшим спортсменом Украины

Олег Верняев. Фото: НОК Украины

Гимнаст Олег Верняев признан лучшим спортсменом июня по версии Национального олимпийского комитета Украины. Напомним, Верняев триумфально выступил на Европейских играх в Минске, завоевав там золотую и две серебряные медали. Соответственно, его наставиник Геннадий Сартинский был признан лучшим тренером прошлого месяца в украинском спорте.

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Отметим, что это уже 11-й титул лучшего спортсмена месяца для Олега Верняева. Это рекорд среди украинских спортсменов. Вслед за гимнастом по количеству таких наград идет олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях Ольга Харлан, на счету которой 10 признаний лучшей спортсменки месяца.

Напомним, по итогам Европейских играх 2019 года, проходивших в Минске, победителем медального зачета стала команда России, завоевавшая 109 наград. Второе место досталось Беларуси, а третье заняла сборная Украины. На счету наших атлетов 51 награда: 16 золотых медалей, 17 серебряных и 18 бронзовых.

Как сообщалось ранее, Путину стало не по себе: украинские гимнасты "спугнули" президента РФ с трибун во время Евроигр. Российский президент быстро покинул "Минск-Арену", увидев, как гребут медали Верняев и компания.





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