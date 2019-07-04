Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Битва полов в украинском спорте: Олег Верняев стал круче Ольги Харлан – официально

4 июля, 18:28

НОК признал гимнаста, взявшего три медали Европейских игр, лучшим спортсменом Украины

Олег Верняев
Олег Верняев. Фото: НОК Украины

Гимнаст Олег Верняев признан лучшим спортсменом июня по версии Национального олимпийского комитета Украины. Напомним, Верняев триумфально выступил на Европейских играх в Минске, завоевав там золотую и две серебряные медали. Соответственно, его наставиник Геннадий Сартинский был признан лучшим тренером прошлого месяца в украинском спорте.

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Отметим, что это уже 11-й титул лучшего спортсмена месяца для Олега Верняева. Это рекорд среди украинских спортсменов. Вслед за гимнастом по количеству таких наград идет олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях Ольга Харлан, на счету которой 10 признаний лучшей спортсменки месяца.

Напомним, по итогам Европейских играх 2019 года, проходивших в Минске, победителем медального зачета стала команда России, завоевавшая 109 наград. Второе место досталось Беларуси, а третье заняла сборная Украины. На счету наших атлетов 51 награда: 16 золотых медалей, 17 серебряных и 18 бронзовых.

Как сообщалось ранее, Путину стало не по себе: украинские гимнасты "спугнули" президента РФ с трибун во время Евроигр. Российский президент быстро покинул "Минск-Арену", увидев, как гребут медали Верняев и компания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег спортивная гимнастика, НОК Украины, Европейские игры, Олег Верняев

Вы сейчас просматриваете новость " Битва полов в украинском спорте: Олег Верняев стал круче Ольги Харлан – официально". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

НОК Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эхо Европейских игр: Минск пора­зил аренами, но расстроил языком

2 июля, 09:12

Соревнования в Беларуси были шикарно организованы, но это не привлекло туристов

"Будешь вонять – прогоним": легенда украинского велоспорта требует мести за оскорбление чемпионки Евроигр

2 июля, 17:42

Ярослав Попович высказался по поводу хамских угроз главы федерации велоспорта в адрес Анны Соловей

Минск разочарован: Европейские игры посетили всего 8 тысяч туристов

1 июля, 13:40

В Беларуси ожидали около 30 тысяч болельщиков из разных стран

15-летняя чемпионка Европейских игр из Украины: "Было то страшно, то весело. Хотелось кричать!"

1 июля, 12:51

Гимнастка Анастасия Бачинская рассказала о том, как сумела занять первое место после провала в предыдущий день

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости

Молодо-дорого. Рейтинг самых дорогих трансферов игроков

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото

Kasta распродает все напольные весы по себестоимости

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Сегодня, 15:43

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 11:18

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 12:22

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 00:25

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Страсти накаляются: из-за комментария в Facebook чемпионку Европейских игр выгоняют из сборной Украины

2 июля, 22:13

Президент Федерации велоспорта настаивает на исключении Анны Соловей из рядов национальной команды

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео

Под Днепром дом Ильи Борисовича штурмовал спецотряд КОРД

За что Борис Филатов будет хлопать в ладоши Владимиру Зеленскому
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь