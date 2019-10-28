Блондинка с большими потенциалами: австралийская серфингистка "взорвала" сеть роскошной грудью

Холли-Дейзи Коффи / Фото: Instagram

Австралийская красотка с ником Холли-Дейзи Коффи, более известная как одна из обладательниц фигуры "Кардашьян", выложила в сеть пикантные фото.

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На снимке девушка продемонстрировала роскошные формы. Модель позирует на кровати в скромном топе. Впрочем, даже такой простой наряд смотрится на австралийке весьма пикантно благодаря глубокому декольте.

Эта публикация, выложенная на личной странице в социальной сети Instagram, собрала уже более 11 тысячи лайков.

Девушка обожает серфинг и каждый раз делится вот таким видео:

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