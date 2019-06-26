Борец из Донецка принес Украине медаль Европейских игр в вольной борьбе

Александр Хоцяновский завоевал "бронзу" в категории до 125 кг, одолев турка Фатиха Ясарли

Александр Хоцяновский (в синем) - обладатель "бронзы". Фото: Reuters

Украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский завоевал бронзовую медаль Европейских игр-2019 в Минске. 28-летний уроженец Донецка выступает в категории до 125 кг. В схватке за третье место он победил турка Фатиха Ясарли - 2:1. Увы, еще два представителя Украины Тарас Маркович (57 кг) и Василий Михайлов (74 кг) свои утешительные поединки проиграли. Первый уступил турку Атли Сулейману (9:12), второй – борцу из Азербайджана Хаджимураду Гаджиеву (1:9).

Напомним, в четверг, 27 июня, за "золото" Европейских игр в вольной борьбе поспорит украинка Юлия Хавалджи, выступающая в категории до 53 кг. Она сразится с представительницей Швеции Софией Маттссон. Накануне Юлия в драматическом полуфинале победила россиянку Стальвиру Оршуш. Украинка долгое время уступала действующей чемпионке Европы, но за 10 секунд до конца сумела набрать 4 очка и победить со счетом 7:4.

Отметим, что единоборства уже принесли немало наград Украине на Европейских играх в Минске. В частности, в соревнованиях дзюдоистов победили Георгий Зантарая и Дарья Белодед, которым вручили сразу по две золотые медали – так как Евроигры для представителей дзюдо одновременно носили статус чемпионата Европы.

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