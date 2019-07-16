Бронзовые синхронистки: украинки снова выиграли медаль чемпионата мира

Наши спортсменки заняли третье место в технической программе

Украинки на пьедестале. Фото: AFP

Украинские синхронистки завоевали бронзовые медали в технической программе в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Второе место заняли китаянки, а чемпионом стала сборная России.

В составе украинской сборной выступали – Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Катерина Резник, Алина Шинкаренко, Яна Нарежная, Анастасия Савчук и Елизавета Яхно.

Для сборной Украины эта медаль стала третьей на нынешнем чемпионате мира. Первыми "бронзу" в соревнованиях дуэтов выиграли Марта Федина и Анастасия Савчук.



Марта Федина и Анастасия Савчук. Синхронное плавание. Видео – FINA

А затем сборная Украины по синхронному плаванию впервые в своей истории завоевала "золото" чемпионата мира по водным видам спорта в корейском Кванджу. Украинки первенствовали в дебютном для чемпионов мира виде программы – хайлайтах.

Как сообщалось ранее, украинка Елизавета Яхно признана лучшей синхронисткой в мире. На чемпионате Европы 20-летняя спортсменка завоевала семь наград.

Также мы писали, что сексуальная синхронистка обиделась на повышенное внимание к футболистам. Алла Шишкина возмутилась, что на ее вид спорта обращают меньше внимания, чем на "мало-мальски удачные выступления футболистов". Критичный пост она опубликовала в Instagram.

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