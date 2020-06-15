Будет ли эффект? Сексуальная украинская легкоатлетка помассажировала ягодицы и спросила мнение фанов

Несмотря на то, что карантин официально еще продолжается, украинские спортсмены стараются поддерживать себя в форме и готовить к грядущим стартам. В частности симпатичная и знаменитая легкоатлетка Марина Бех-Романчук не устает радовать фотографиями и видеороликами в соцсетях о том, как она проводит время. На днях Бех сходила за ягодами и показала, как бабушка учила ее собирать землянику.
Сегодня же призерка чемпионата мира в прыжках в длину создала целую историю в Instagram о своих тренировках. Уже с самого утра девушка вышла на пробежку в лес и вскоре рассказала, как ей это помогло взбодриться.
После чего спортсменка приняла душ и не постеснялась показать, как она делает массаж ягодиц. При этом Марина поинтересовалась мнением подписчиков, поможет ли ей это упражнение. За несколько часов оказалось, 84% тех, кто высказал свое мнение, уверены, что массаж – дело полезное и нужное.
Недавно Бех ушла в баскетбол и показала себя на тренировке с оранжевым мячом.
Смотрите, как Марина Бех "включила" солнце и радостное настроение
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