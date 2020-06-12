Ризатдинова начала боксировать, Беленюк стал человеком, Бех пошла за ягодами: соцсети звезд спорта

За минувшие сутки наши спортсмены порадовали разнообразием сообщений в социальных сетях. Здесь и размышления, и тренировки, и отдых. А вчера вечером Шевченко вспомнил день, когда забил два мяча шведам на Евро-2012.
Жизнерадостная легкоатлетка Марина Бех-Романчук не стесняется делиться своими фото в Instagram.
Призерка чемпионата мира в прыжках в длину рассказала целую историю, какая у нас красивая природа, покупалась в лесном озере и показала, как ее учили в детстве собирать землянику.
Вратарь сборной Украины по футболу и клуба "Овьедо" Андрей Лунин усердно готовится к возобновлению сезона в Испании. В пятницу вечером его команда, которая бьется за сохранение места во втором дивизионе, играет с середняками из "Понферрадины".
Призерка Олимпийских игр-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова решила разбавить свой досуг неожиданным занятием – боксированием.
А борец и депутат Жан Беленюк пустился в философские рассуждения, написав целую заметку. В конце Жан подытожил:
"Я просто живу, просто стремлюсь к своим целям, просто наслаждаюсь процессом.
Я – просто человек, со всеми производными от этого понятия".
Теннисистка Элина Свитолина аплодировала его посту.
Сама же Элина позанималась на тренажере, встретилась с подругой из родной Одессы...
... и позволила себе выпить вина с видом на море.
Вчера Беленюк похвастался крутыми именными часами, а Редкач избил летающие шины.
Боксер Денис Беринчик очень активно снабдил свою историю фото и видео. В одном из них он показал, какой из него получается бариста.
Смотрите, как украинские спортсмены занимались на карантине в домашних условиях
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