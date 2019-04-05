Бумаги подписаны: Италия официально претендуют на зимнюю Олимпиаду-2026

Итальянское правительство подписало гарантии на проведение Олимпийских Игр

Милан и Кортина-д'Ампццо могут провести зимнюю Олимпиаду в 2026 году. Фото: Getty Images

Бумаги подписаны: Италия официально претендуют на зимнюю Олимпиаду-2026 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/7a4/119/5ca7a411974d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/7a4/119/5ca7a411974d9.jpg 2019-04-05T22:02:54+03:00 Другие Итальянское правительство подписало гарантии на проведение Олимпийских Игр

Итальянское правительство подписало гарантии, требуемые Международным олимпийским комитетом (МОК) для принятия совместной заявки Милана и Кортины-д'Ампеццо на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. По информации издания Inside the Games, одной из гарантий являлся бюджет по безопасности, который составит внушительные 415 миллионов евро. Также Италия обязуется взять на себя вопросы визы и обеспечить соблюдение прав человека.

"Я очень взволнован и доволен достигнутым результатом. Итальянский спорт заслуживает этого. Я хочу поблагодарить премьера Джузеппе Конте, который всегда поддерживал проект", – заявил министр спорта Италии Джанкарло Джорджетти.

Кроме Италии, борьбу за проведение Олимпиады-2026 ведет шведский Стокгольм. В июне 2019 года МОК выберет место проведения Игр.

Ранее мы писали, что жители Тироля проголосовали против проведения в регионе Олимпийских игр 2026 года. 53,35% от общего числа жителей Тироля, обладающих правом голоса, выступили против планов города добиться права организовать Игры, против также высказались 67,41% резидентов Инсбрука.

Напомним, что норвежский Лиллехаммер планирует подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 или 2030 года. Они предлагают провести Игры по всей стране без сооружения новых спортивных объектов.

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Источники: СЭ , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.