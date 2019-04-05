Бумаги подписаны: Италия официально претендуют на зимнюю Олимпиаду-2026
Итальянское правительство подписало гарантии на проведение Олимпийских Игр
Итальянское правительство подписало гарантии, требуемые Международным олимпийским комитетом (МОК) для принятия совместной заявки Милана и Кортины-д'Ампеццо на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. По информации издания Inside the Games, одной из гарантий являлся бюджет по безопасности, который составит внушительные 415 миллионов евро. Также Италия обязуется взять на себя вопросы визы и обеспечить соблюдение прав человека.
"Я очень взволнован и доволен достигнутым результатом. Итальянский спорт заслуживает этого. Я хочу поблагодарить премьера Джузеппе Конте, который всегда поддерживал проект", – заявил министр спорта Италии Джанкарло Джорджетти.
Кроме Италии, борьбу за проведение Олимпиады-2026 ведет шведский Стокгольм. В июне 2019 года МОК выберет место проведения Игр.
Ранее мы писали, что жители Тироля проголосовали против проведения в регионе Олимпийских игр 2026 года. 53,35% от общего числа жителей Тироля, обладающих правом голоса, выступили против планов города добиться права организовать Игры, против также высказались 67,41% резидентов Инсбрука.
Напомним, что норвежский Лиллехаммер планирует подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 или 2030 года. Они предлагают провести Игры по всей стране без сооружения новых спортивных объектов.
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