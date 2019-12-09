Бывший президент "Локомотива" считает, что Россию наказали сильнее, чем нацистскую Германию

Российский спортивный функционер насчитал для своей страны три Олимпиады без флага и гимна

Илья Геркус

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По поводу отстранения российских спортсменов от участия в серьезных международных стартах на четыре года в понедельник высказались многие чиновники, атлеты и просто болельщики спорта. Однако мнение бывшего президента футбольного клуба "Локомотив" (Москва) Ильи Геркуса выделяется своей категоричностью. Напомним, Россия дисквалифицирована на Олимпийские игры и чемпионаты мира, а также не может принимать соревнования на своей территории.

47-летний предприниматель и функционер Геркус заявил, что за допинг Россию наказали сильнее, чем после Второй мировой войны фашистскую Германию за нацизм:

"После того как нацистская Германия проиграла войну, МОК тоже ее забанил, и в Играх 1948 года немецких спортсменов не было. Но уже в 1952 приняли решение бан снять и Германия выступала под своим флагом. Россию банят на ТРИ олимпиады подряд".

Узнайте все подробности наказания России за допинговую политику в спорте.

На что в соцсетях Геркус получил резонные ответы даже от соотечественников: "Потому что после 1948 года у немцев многое поменялось и "допинг" закончился, а у нас ничего не изменилось и не изменится, оставляя воз и ныне там", "Нацистская Германия не объявляла в 1952 году войну вновь, а Россия умудрилась накосячить повторно спустя 3 года, так что все по делу", "А всего-то нужно было признать факты и наказать виновных" и т. д.

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Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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