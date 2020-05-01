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Челлендж для настоящих ведьм: украинская гимнастка показала невероятные трюки с метлой

1 мая, 18:39

Андрей Фоменко

Ирина Гончарова продолжает делиться в соцсетях впечатляющими видео

Призерка чемпионатов мира и Европы по спортивной гимнастике Ирина Гончарова (в девичестве – Яроцкая) не унывает на карантине. 35-летняя украинка, которая вместе с мужем – олимпийским чемпионом Валерием Гончаровым – работает в США, поддерживает себя в прекрасной форме, выкладывая в интернет интересные ролики. На днях украинская гимнастка показала чудеса гибкости: "Если у вас еще осталась туалетная бумага".

За последние пару дней Ирина сделала сразу два впечатляющих упражнения. Сначала она объявила "челлендж с метлой" и показала с ней какие-то непостижимые "фокусы".

А минувшей ночью по украинскому времени Гончарова продемонстрировала "высший пилотаж" из элементов спортивной гимнастики высокого уровня. "Горжусь собой, что я все еще могу выполнить это. Попробуйте и вы", – подписала спортсменка видео.

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Семья Гончаровых живет сейчас в Техасе в условиях карантина. Читайте, как украинская гимнастка приняла участие в необычном челлендже: "И я могу снимать штаны вверх ногами".

Смотрите, как украинские спортсмены занимаются на карантине:

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