"И я могу снимать штаны вверх ногами": украинская гимнастка приняла участие в необычном челлендже

Во время карантина из-за пандемии коронавируса спортсмены придумывают себе всякие необычные занятия и челленджи. Один из таких пошел в люди в гимнастическом сообществе. Мы писали, что олимпийская чемпионка сняла штаны, стоя на руках, – Симона Байлз приняла участие в необычном челлендже. Поддержала инициативу и бывшая украинская гимнастка Ирина Гончарова.

Ирина (девичья фамилия – Яроцкая) – призерка чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр 2004 года в Афинах, жена олимпийского чемпиона Валерия Гончарова. В Украине девушка получила звание мастера спорта международного класса. Сейчас супруги живут в США и работают детскими тренерами по спортивной гимнастике. Гончаровой – 34 года, но она легко и уверенно повторила фокус Байлз и сняла штаны в стойке на руках даже быстрее знаменитой американки.

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Читайте, как Байлз признали лучшей спортсменкой мира в 2019 года, а у мужчин отметили Месси и Хэмилтона.

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