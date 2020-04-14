Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

"И я могу снимать штаны вверх ногами": украинская гимнастка приняла участие в необычном челлендже

14 апреля, 17:31

Вадим Авдасев

Ирина Гончарова на практике показала необычную пластику и сноровку

Во время карантина из-за пандемии коронавируса спортсмены придумывают себе всякие необычные занятия и челленджи. Один из таких пошел в люди в гимнастическом сообществе. Мы писали, что олимпийская чемпионка сняла штаны, стоя на руках, – Симона Байлз приняла участие в необычном челлендже. Поддержала инициативу и бывшая украинская гимнастка Ирина Гончарова.

Ирина (девичья фамилия – Яроцкая) – призерка чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр 2004 года в Афинах, жена олимпийского чемпиона Валерия Гончарова. В Украине девушка получила звание мастера спорта международного класса. Сейчас супруги живут в США и работают детскими тренерами по спортивной гимнастике. Гончаровой – 34 года, но она легко и уверенно повторила фокус Байлз и сняла штаны в стойке на руках даже быстрее знаменитой американки.

Реклама

Читайте, как Байлз признали лучшей спортсменкой мира в 2019 года, а у мужчин отметили Месси и Хэмилтона.

Смотрите, как украинские спортсмены знимаются на карантине в домашних условиях

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США спортивная гимнастика челлендж Симона Байлз флешмоб

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Карантин со звездой спорта: как держать себя в форме с помощью гири и мяча – советы чемпионки мира по борьбе
Карантин со звездой спорта: как держать себя в форме с помощью гири и мяча – советы чемпионки мира по борьбеДругие
Сеть взорвало видео, на котором экстремал сымитировал восхождение на гору у себя в квартире
Сеть взорвало видео, на котором экстремал сымитировал восхождение на гору у себя в квартиреДругие
Карантинная мода: украинская гимнастка создала оригинальное платье из подушки
Карантинная мода: украинская гимнастка создала оригинальное платье из подушкиДругие
Оксана Баюл показала себя в 42, а Усик позвал подписчиков в кулак: обзор соцсетей звезд украинского спорта
Оксана Баюл показала себя в 42, а Усик позвал подписчиков в кулак: обзор соцсетей звезд украинского спортаДругие
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом Вселенной
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом ВселеннойБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...