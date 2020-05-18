Человек-молния Усейн Болт стал отцом: яркие кадры беременной фотосесси

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт стал отцом. У 33-летнего спортсмена и его подруги Каси Беннетт родилась девочка. О знаменательном событии в своем Twitter сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.

"Поздравляем нашего легендарного спринтера Усэйна Болта и Каси Беннетт с рождением дочери!", – написал Холнесс.

К слову, на протяжении беременности супруга Болта Каси Джей Беннет не стеснялась выкладывать в соцсети пикантные снимки.

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Болт завершил карьеру легкоатлета после чемпионата мира 2017 года. Он является обладателем мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 с) и 200 метров (19,19 с). Ранее мы писали, что самый быстрый человек планеты оригинально призвал соблюдать дистанцию во время пандемии коронавируса. Усейн Болт вспомнил свой легендарный забег

Кстати, не так давно сам Усейн Болт выиграл забег у мототакси в Лиме. Рекордсмен мира в спринте показал, что он не растерял форму после завершения карьеры.

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