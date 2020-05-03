Человек против машины: 23 года назад Гарри Каспаров начал шахматный матч с компьютером и проиграл

Deep Blue обыграл чемпионат мира из России, который затем обвинил компанию IBM

Противостояние людей с машинами уже много лет интересует не только фантастов. Такого рода дуэли в 1990-х годах дважды организовывали в шахматах. В 1996-м и 97-м годах творению компании IBM, компьютеру Deep Blue, противостоял не кто-нибудь, а чемпион мира Гарри Каспаров. К слову, недавно шахматный король Карлсен проиграл в финале 16-летнему иранцу.

В 1996 году матч в Филадельфии начался сенсационно: Каспаров проиграл в первой же партии. Однако затем российский гросмейстер взял верх в трех партиях при двух ничьих и победил в матче со счетом 4:2. Призовой фонд мини-турнира из шести партий составлял 500 тысяч долларов, из которых 400 досталось Гарри.

Матч-реванш организовали в Нью-Йорке на 35-м этаже небоскреба Equitable Building. На одном из подземных этажей здания разместили зрительный зал на 480 мест. За год создатели Deep Blue усовершенствовали программу – и теперь Каспарову пришлось значительно труднее. Хотя первую партию чемпион выиграл. Во второй "машина" взяла реванш, а затем трижды фиксировали ничью. Перед заключительной партией счет был равный – 2,5:2,5. Однако в шестой дуэли россиянин допустил ошибку, которую компьютер не простил и выиграл партию, а с ней и матч – 3,5:2,5.

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Интересно, что, несмотря на поражение, Гарри вновь получил 400 тысяч долларов, но на этот раз призовой фонд составил 1,1 млн долларов. После матча Каспаров высказал претензии к IBM с обвинениями в создании нездоровой напряженности вокруг матча, неравных условиях и нечестной игре. А позже потребовал провести новый матч на его условиях. Однако Deep Blue (на фото ниже) больше никогда в матчах так и не сыграл, ограничившись несколькими выставочными партиями.

В 2003 году на экраны вышел фильм о противостоянии Каспарова и Deep Blue. А в 2013 году в Манчестере и Нью-Йорке презентовали театральные постановки пьесы Мэтью Чармана "The Machine" ("Машина"), посвященной тем матчам. Позже компания "Дисней" приобрела права на экранизацию пьесы.

В марте шахматный турнир претендентов на мировую корону в России остановили.

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