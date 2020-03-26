Мат от коронавируса: шахматный турнир претендентов на мировую корону в России остановили

Турнир претендентов на шахматную корону в Екатеринбурге приостановлен. Это было одно из двух последних спортивных событий, проходящих в Европе. Ранее мы писали, что известный шахматист Александр Грищук признался, что у него нет ни малейшего желания выступать в такой угнетающей атмосфере.

В ФИДЕ решили остановить турнир после первого круга, сохранив результаты. Когда и где будет сыгран второй круг, пока неизвестно. Лидерство после семи туров делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка из 7 возможных.

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Победитель турнира претендентов сыграет за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсоном.

Ранее прозвучало жесткое заявление футбольного врача о коронавирусе в России. "Пережить-то Русь вирус переживет – вопрос лишь, с тобой или без тебя", – заявил Александр Резепов, призвав умножать нынешние цифры по зараженным на сто.

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