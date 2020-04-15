Сенсация в Сети: шахматный король Карлсен проиграл в финале 16-летнему иранцу

Чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен сенсационно проиграл в финале онлайн-турнира Banter Blitz Cup 16-летнему иранцу Алирезе Фируздже со счетом 7,5:8,5. Вместе с неожиданным титулом чемпиона Фирузджа стал обладателем весьма внушительного денежного приза — юному иранцу был выписан чек на 14 тысяч долларов. Ранее мы сообщали, что норвежец, считающий соперников идиотами, обставил россиянина.

"Стоит отдать должное Алирезе — он невероятно силен", — заявил Карлсен после поражения.

Ранее стал известен состав восьми участников другого онлайн-турнира, который организует уже сам норвежский король шахмат Карлсен. В течение 16 дней гроссмейстеры будут бороться за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов, а победитель получит 70 тысяч. Магнус позвал сразиться онлайн своего последнего соперника за титул чемпиона мира Фабиано Каруана. И победитель Banter Blitz Cup Фирузджа также получит приглашение на соревнования.

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Также мы писали, что шахматный турнир претендентов на мировую корону в России остановили. Победитель турнира должен сразиться с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

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