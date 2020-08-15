Чемпион Европы по велоспорту упал с моста во время гонки: появилось видео

Сперва многим показалось, что c бельгийцем могло случиться самое страшное. Но затем медики успокоили болельщиков

Во время Тура Ломбардии произошел крайне неприятный инцидент. Фаворит однодневной велогонки 20-летний бельгиец Ремко Эвенпоэль не справился с управлением во время спуска с самой высокой точки маршрута, врезался в препятствие, после чего ударился головой о стену и упал с моста.

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Сперва многим показалось, что c чемпионом Европы могло случиться самое страшное, но вскоре медики успокоили болельщиков, сообщив об улучшении состояния спортсмена. Дальше врачи будут заниматься им уже в больнице. Велогонщика быстро увезли в госпиталь Комо, где продолжится осмотр и лечение. Бельгиец находится с сознании. Диагноз и характер повреждений Эвенпоэля пока не известны.

Отметим, что на момент инцидента Ремко Эвенпоэль находился среди лидеров гонки, которую в итоге выиграл датчанин Якоб Фульсанг (команда "Астана"), вторым стал новозеландец Джордж Беннет (Jumbo Visma), третьим – россиянин Александр Власов ("Астана").

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Ремко Эвенпоэль / Фото: Getty Images

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Добавим, что в начале августа партнер Эвенепоэля по команде Deceuninck-Quick Step нидерландец Фабио Якобсен получил серьезные повреждения в результате аварии на первом этапе многодневки "Тур Польши". Он на большой скорости врезался в финишную створку из-за контакта с соперником, который был признан виновником этого инцидента и дисквалифицирован.

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