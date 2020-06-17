Два перелома, сотрясение, эвакуировали на вертолете: так велогонщик пытался объехать стаю гусей

Неприятный инцидент случился с известным нидерландским велогонщиком Ники Терпстром. Во время тренировки группа Терпстры объезжала небольшую стаю гусей. В этот момент Ники не справился с управлением, вылетел в кювет и ударился о большой камень. В результате паления он получил серьезные повреждения: коллапс легкого, сотрясение мозга, переломы ребер и ключицы.

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В итоге пострадавшего спортсмена с места происшествия забрали на вертолете. Несколько дней ему придется провести в госпитале.

"Ники сильно разбился. Он в больнице, ему придется пробыть там еще несколько дней. Смертельной опасности нет, но ему нужно время, чтобы прийти в себя", – рассказала жена велосипедиста Рамона.

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Терпстра является четырехкратным чемпионом мира, победителе гонок "Париж-Рубе" и "Тура Фландрии". 36-летний велосипедист выступает за профессиональную команду Deceuninck-Quick Step.

Ранее мы писали, что велогонщик умер после падения за 100 метров до финиша. Джованни Яннелли упал и ударился головой о бетонный парапет.

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