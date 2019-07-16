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Чемпион мира и Европы по дзюдо умер в 36 лет

16 июля, 17:50

По окончании карьеры спортсмена Крэйг Фэллон перешел на тренерскую работу

Крэйг Фэллон. Фото mirror.co.uk
Крэйг Фэллон. Фото mirror.co.uk.

Ушел из жизни экс-чемпион мира по дзюдо Крэйг Фэллон, сообщает The Sun. Британец скончался 15 июля в возрасте 36 лет. Причина смерти бывшего спортсмена не сообщается.

Фэллон завоевывал "золото" чемпионата мира-2005 в весовой категории до 60 кг. В 2006 году выиграл чемпионат Европы. Тем самым Фэллон стал лишь вторым британским дзюдоистом в истории (после Нэйла Адамса в 1981 году), одновременно удерживавшим титулы чемпиона мира и Европы.

По окончании карьеры спортсмена Фэллон перешел на тренерскую работу. Был главным тренером Ассоциации дзюдо Австрии и Ассоциации дзюдо Уэльса.

Напомним, что вчера в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. Преступление было совершено у дома футболиста, который как раз возвращался домой. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попало в жертву.

Добавим, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

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Тег дзюдоист, дзюдо, чемпион мира

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sport24.ru

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