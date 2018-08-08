Чемпион мира по легкой атлетике разбился в автокатастрофе

Бетт мог наехать на кочку перед тем, как потерять контроль над управлением автомобилем

Чемпион мира 2015 года по легкой атлетике кениец Николас Бетт погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций. ДТП произошло 7 августа в графстве Нанди на западе Кении, куда спортсмен прибыл на высокогорные сборы. Отмечается, что его автомобиль врезался в дорожное ограждение и перевернулся.

По данным местной полиции, 28-летний Бетт мог наехать на кочку перед тем, как потерять контроль над управлением автомобилем. От полученных травм он скончался на месте.

Атлет на победном чемпионате мира 2015 года побил национальный рекорд, сумев преодолеть дистанцию в 400 м с барьерами за 47,79 секунды. Предыдущий рекорд в 48,24 секунды установил Эрик Кетер в 1993 году. После 2015 года Бетт перестал выступать из-за полученной травмы, однако в 2018 году он успешно участвовал в Играх Содружества и чемпионате Африки.

Ранее мы сообщали, что пять человек пострадали в аварии во время гонки в Бельгии. Автомобиль врезался в барьер безопасности, за которым находились четверо маршалов.

Ранее мы писали, что отец вытащил сына из горящей машины и был наказан. Инцидент произошел во время гонки NASCAR в США. В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен.