Пять человек пострадали в аварии во время гонки в Бельгии

Пять человек пострадали в аварии на гоночной трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. Авария случилась 28 июля во время гонки поддержки Super Trofeo. Lamborghini шведа Фредерика Бломстедта вылетел с трассы после сближения с машиной соперника. Автомобиль врезался в барьер безопасности, за которым находились четверо маршалов.

В аварии серьезно пострадали пилот и один из комиссаров гонки. Отмечается, что их жизнь вне опасности. Троим другим пострадавшим помощь оказали на месте.

Ранее мы писали, что отец вытащил сына из горящей машины и был наказан. Инцидент произошел во время гонки NASCAR в США. В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен.

Некоторое время назад на этой же трассе российский гонщик "взлетел" на авто во время гонки. Автомобиль пролетел несколько десятков метров, после чего приземлился за пределами трассы.

А перед этим здесь же в жуткую аварию попал внук двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди Пьетро. В результате аварии он получил перелом обеих ног.

Ранее мы сообщали, что российская команда лишилась победы в гонке "24 часа Ле-Мана" из-за обмана.