Чемпион мира по плаванию спас итальянца, тонувшего после своей гей-свадьбы

Известный пловец Филиппо Маньини, дисквалифицированный за допинг, пришел на выручку отдыхающему

Филиппо Маньини. Фото: Getty Images

Двукратный чемпион мира по плаванию итальянец Филиппо Маньини спас тонувшего человека. Инцидент произошел на Сардинии. 45-летний Андреа Бенедетто и его супруг, два дня назад сыгравшие свадьбу, плавали на надувном единороге. Бенедетто соскользнул с единорога в море и стал тонуть – вода оказалась слишком холодной, из-за чего у него свело ноги.

Друзья супружеской пары, находившиеся на берегу, заметили, что Бенедетто тонет, и стали звать на помощь. Маньини, услышавший крик, быстро доплыл до тонущего и помог ему держать голову над водой, пока не прибыли спасатели. "Я просто сделал то, что должен был сделать", - прокомментировал позже бывший пловец.

Спасенный Андреа Бенедетто. Фото BBC

Помимо двух золотых медалей ЧМ, на счету Маньини "серебро" Мельбурна-2007 и "бронза" Казани-2015 (в эстафетах 4 по 100 м). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр-2004 в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. А в 2018 году Маньини был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Как мы писали ранее, робот нашел тело пропавшей без вести футболистки. 24-летняя швейцарка Флориана Исмаили отдыхала с подругой на озере в конце июня. Девушки арендовали моторную лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь. Исмаили нырнула в озеро, но не выплыла обратно. Подруга сначала подумала, что Флориана хочет ее напугать, но затем, когда девушка не вынырнула через несколько минут, запаниковала и позвонила в экстренную службу.

Также сообщалось, что в Финляндии во время соревнований умер спортсмен-политик из России. Трагедия произошла в ходе плавательного этапа турнира триатлонистов. Погибшему Виталию Дерягину было 43 года.

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