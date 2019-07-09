Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Чемпион мира по плаванию спас итальянца, тонувшего после своей гей-свадьбы

9 июля, 18:01

Известный пловец Филиппо Маньини, дисквалифицированный за допинг, пришел на выручку отдыхающему

Филиппо Маньини
Филиппо Маньини. Фото: Getty Images

Двукратный чемпион мира по плаванию итальянец Филиппо Маньини спас тонувшего человека. Инцидент произошел на Сардинии. 45-летний Андреа Бенедетто и его супруг, два дня назад сыгравшие свадьбу, плавали на надувном единороге. Бенедетто соскользнул с единорога в море и стал тонуть – вода оказалась слишком холодной, из-за чего у него свело ноги. 

Друзья супружеской пары, находившиеся на берегу, заметили, что Бенедетто тонет, и стали звать на помощь. Маньини, услышавший крик, быстро доплыл до тонущего и помог ему держать голову над водой, пока не прибыли спасатели. "Я просто сделал то, что должен был сделать", - прокомментировал позже бывший пловец.

Спасенный Андреа Бенедетто. Фото BBC

Помимо двух золотых медалей ЧМ, на счету Маньини "серебро" Мельбурна-2007 и "бронза" Казани-2015 (в эстафетах 4 по 100 м). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр-2004 в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. А в 2018 году Маньини был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. 

Как мы писали ранее, робот нашел тело пропавшей без вести футболистки. 24-летняя швейцарка Флориана Исмаили отдыхала с подругой на озере в конце июня. Девушки арендовали моторную лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь. Исмаили нырнула в озеро, но не выплыла обратно. Подруга сначала подумала, что Флориана хочет ее напугать, но затем, когда девушка не вынырнула через несколько минут, запаниковала и позвонила в экстренную службу.

Также сообщалось, что в Финляндии во время соревнований умер спортсмен-политик из России. Трагедия произошла в ходе плавательного этапа турнира триатлонистов. Погибшему Виталию Дерягину было 43 года.

В Кирилловке утонул отец четырех детей


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег плавание

Вы сейчас просматриваете новость " Чемпион мира по плаванию спас итальянца, тонувшего после своей гей-свадьбы". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию завершила карьеру в 24 года

23 апреля, 23:46

Австралийка Бриттани Элмсли заявила, что гордится своими медалями и уважает людей, с которыми прошла свой путь в плавании

"Я должен извиниться": Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб

25 июня, 21:02

Знаменитый боксер заверил, что с ним и его близкими все в порядке, и расплылся в благодарности пожарным

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Тайсон Фьюри: Владимир Кличко – хронический мошенник

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

5 простых упражнений для красивого тела в домашних условиях

Глеб Павловский: Россия — задний двор, которым управляют бандиты

Аскрен высказался о поражении за 5 секунд

В Харьковской области отбойник прошел через авто: погиб ребенок

Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить

5 знаменитостей Голливуда, которые обладают неидеальной фигурой

Портативные колонки на Kasta уже со скидкой 50%

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:48

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Новая схема у "Шахтера" и новые беки у "Динамо": фишки сборов клубов УПЛ

Вчера, 08:55

Новый наставник "горняков" Каштру внедряет 4-1-4-1, а Хацкевич пробует в защите хавбеков

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

7 июля, 20:20

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть

7 июля, 16:37

Главный матч американского футбола состоится 7 июля и будет показан на спутниковом ТВ

Задержанный главарь НВФ рассказал, как прятал «Бук»

Как стирать обувь в стиральной машине

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь