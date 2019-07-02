Трагедия Исмаили: робот нашел тело пропавшей без вести футболистки

24-летняя швейцарка нырнула в озеро, не не выплыла. Подруга подумала, что это – розыгрыш

Флориане Исмаили было 24 года. Фото: AFP

Спасатели обнаружили тело футболистки сборной Швейцарии и "Янг Бойз" Флорианы Исмаили на озере Комо в Италии. Как сообщает швейцарское издание Blick, тело 24-летней девушки было найдено при помощи специального робота на глубине 204 метра в ходе поисковой операции. Семья Исмаили уже оповещена о трагической находке.

Как сообщалось ранее, 24-летняя швейцарка Исмаили отдыхала с подругой на озере в конце июня. Девушки арендовали моторную лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь. Исмаили нырнула в озеро, но не выплыла обратно. Подруга сначала подумала, что Флориана хочет ее напугать, но затем, когда девушка не вынырнула через несколько минут, запаниковала и позвонила в экстренную службу. Водолазы несколько дней исследовали местность, но ничего не обнаружили. Виной тому было сильное подводное течение.

Флориана Исмаили. Фото – AFP

Ранее мы писали, что пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Геборс утонул, пытаясь спасти своего щенка. Спортсмен прыгнул в ледяную воду и пропал. Его тело искали спасатели, обнаружить погибшего удалось только на следующий день.

Также сообщалось, что в Финляндии во время соревнований умер спортсмен-политик из России. Трагедия произошла в ходе плавательного этапа турнира триатлонистов. Погибшему Виталию Дерягину было 43 года.

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