Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Трагедия Исмаили: робот нашел тело пропавшей без вести футболистки

2 июля, 20:32

24-летняя швейцарка нырнула в озеро, не не выплыла. Подруга подумала, что это – розыгрыш

Флориане Исмаили было 24 года
Флориане Исмаили было 24 года. Фото: AFP

Спасатели обнаружили тело футболистки сборной Швейцарии и "Янг Бойз" Флорианы Исмаили на озере Комо в Италии. Как сообщает швейцарское издание Blick, тело 24-летней девушки было найдено при помощи специального робота на глубине 204 метра в ходе поисковой операции. Семья Исмаили уже оповещена о трагической находке.

Как сообщалось ранее, 24-летняя швейцарка Исмаили отдыхала с подругой на озере в конце июня. Девушки арендовали моторную лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь. Исмаили нырнула в озеро, но не выплыла обратно. Подруга сначала подумала, что Флориана хочет ее напугать, но затем, когда девушка не вынырнула через несколько минут, запаниковала и позвонила в экстренную службу. Водолазы несколько дней исследовали местность, но ничего не обнаружили. Виной тому было сильное подводное течение.

Флориана Исмаили. Фото – AFP

Ранее мы писали, что пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Геборс утонул, пытаясь спасти своего щенка. Спортсмен прыгнул в ледяную воду и пропал. Его тело искали спасатели, обнаружить погибшего удалось только на следующий день.

Также сообщалось, что в Финляндии во время соревнований умер спортсмен-политик из России. Трагедия произошла в ходе плавательного этапа турнира триатлонистов. Погибшему Виталию Дерягину было 43 года.

В Кирилловке утонул отец четырех детей


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег женский футбол, Флориана Исмаили

Вы сейчас просматриваете новость " Трагедия Исмаили: робот нашел тело пропавшей без вести футболистки". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Команда не может выиграть чемпионат мира без геев": громкое признание футболистки США

29 июня, 16:38

Меган Рапино забила два гола Франции и вывела американскую команду в полуфинал мундиаля

Сборная Швеции стала последним полуфиналистом женского ЧМ-2019 по футболу

29 июня, 21:36

В четвертьфинале шведские футболистки добыли волевую победу над Германией

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения

В Нидерландах хотят возродить традицию грид-гёрлз

Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Жанна Бадоева беременна? Ведущая показала выпирающий животик

Как выписать человека из квартиры через суд

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 00:05

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Вчера, 22:48

Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина заняла третье место

Вчера, 08:05

Наша команда завоевала на Европейских играх 51 медаль – рейтинг всех участников Евроигр

Вчера, 08:05

"Сентябрь. Усик. Нокаут": Карлос Такам разнес в пух и прах статус украинца в супертяжах

30 июня, 11:56

Возможный оппонент Усика назвал большой ошибкой признание Усика обязательным претендентом на пояс WBO

Когда у человека наступает старость

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь