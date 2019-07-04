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Чемпион Украины по гандболу "Мотор" заявился в SEHA-League, Федерация – против

4 июля, 12:42

Федерацию гандбола Украины не устраивает тот факт, что титульный спонсор лиги – российский "Газпром"

"Мотор" - семикратный чемпион Украины по гандболу
"Мотор" - семикратный чемпион Украины по гандболу.

С будущего сезона семикратный чемпион Украины по гандболу запорожский "Мотор" собирается дебютировать в SEHA-League – турнире, в котором принимают участие чемпионы Словакии, Хорватии, Венгрии, Румынии, Беларуси, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. Победителем турнира в минувшем сезоне стал "Вардар" (Северная Македония), который параллельно победил и в розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов.

Тем временем, Федерация гандбола Украины выступила против участия "Мотора" в этом турнире. ФГУ смущает факт, что титульным спонсором SEHA-League является российская компания "Газпром". Сам турнир на официальном сайте называется SEHA-Gazprom League.

"Мы четко изложили свою позицию руководителям команды "Мотор": на сегодняшний день на территории Украины не может быть представлена ​​та или иная структура под названием "Газпром" в связи с тем, что Верховная Рада и Кабинет Министров дают четкое определение: данная структура находится в санкционных списках. Федерация гандбола Украины выполняет законы Украины, имеет статус Национальной федерации. Мы не можем ставить под сомнение решение государственных представителей. Поэтому мы сегодня не рассматриваем возможность появления данных газпромовских структур на территории Украины, в частности, мы против размещения их рекламной продукции. "Мотор" не обсудил с ФГУ и не получил от ФГУ никаких подтверждений об участии в "SEHA-Газпром Лиге". К ФГУ не поступало ни одного регламентного документа этой структуры", – говорится на сайте Федерации гандбола Украины.

В свою очередь, в клубе "Мотор" так ответили на эти слова Федерации: "К сожалению, получается, что руководители ФГУ не понимают – участие в таком конкурентном турнире как SEHA-League принесет пользу и откроет новые возможности для "Мотора" и минимум семи наших игроков – членов национальной сборной Украины. Руководство ФГУ, возможно, не знает и того факта, что "Мотор", из-за отсутствия должного уровня конкуренции во внутреннем чемпионате, с целью поиска спарринг-партнеров вынужден ежегодно в январе выезжать в Германию, Польшу, Словению, Беларусь".

Ранее мы писали, что украинский клуб попал в "группу смерти" в гандбольной Лиге чемпионов. "Мотор" угодил в группу В, где его соперниками станут действующий обладатель титула – "Вардар" (Македония), финалист этого сезона "Веспрем" (Венгрия), а также "Виве Кельце" (Польша), "Монпелье" (Франция), "Порту" (Португалия), "Киль" (Германия) и БГК имени Мешкова (Беларусь).

Напомним, что в финале футбольной Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0

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Тег гандбол, Мотор Запорожье

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